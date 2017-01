SolidPack Loenen overgenomen door Belgisch VPK

LOENEN - Na 10 jaar zelfstandigheid, toen verkocht door Lona Smurfit, wordt SolidPack uit Loenen overgenomen door VPK Packaging Group uit België. VPK is een producent van gerecycleerd papier, golfkarton verpakking, kokers en verpakkingen van massief karton. In 2016 overschreed de groep het omzetniveau van 1 miljard euro. Of de overname gevolgen heeft voor de personele bezetting in Loenen, is nog niet bekend.

Het Belgische bedrijf is nog steeds in familiehanden, met tegenwoordig een derde en vierde generatie aan boord. Onder de naam Smart Packaging Solutions worden massief kartonnen verpakkingen geproduceerd op twee locaties in België.

SolidPack, sinds 1921 met haar productielocatie in Loenen, en Smart Packaging Solutions in het Belgische Aalst, Meer en Oudegem, vullen elkaar volgens een persbericht perfect aan op het gebied van kartonkwaliteiten en verpakkingen. Door het samengaan van beide bedrijven ontstaat een sterke partner voor massiefkartonnen verpakkingen met haast onbegrensde mogelijkheden. Daarnaast staat de inbedding in de groep garant voor ondersteuning van expertise, ervaring en middelen.

Vlees, vis, groente, fruit, bloemen, planten en andere producten: alles wat onder vochtige omstandigheden wordt verpakt, verdient bijzondere bescherming. SolidPack uit Loenen heeft de oplossing, in de vorm van massiefkartonnen verpakkingen. Vochtbestendig, ruimtebesparend en duurzaam.

Het Belgische Smart Packaging Solutions produceert met 250 werknemers jaarlijks zo’n 85.000 ton aan verpakkingen. Dat is goed voor een omzet van 70 miljoen euro, die voornamelijk gerealiseerd wordt in sectoren als groenten, fruit, vlees en kip. De overname van het Loenense SolidPack voegt daar 175 werknemers, 65.000 ton verpakking en ruim 50 miljoen euro omzet bij.

Johan De Neef, van Smart Packaging Solutions: “We vullen elkaar zeer goed aan. Onze klanten bevinden zich voornamelijk dicht bij huis, SolidPack heeft een sterke portfolio in verre export. Dezelfde complementariteit geldt ook voor de sectoren waaraan we leveren. We willen die kennis en ervaring nu bundelen om onze klanten nog betere service te bieden.”