Prins Arnold en Prinses Marjan voeren Deurdouwers aan

ANGERLO - Prins Arnold en Prinses Marjan werden zaterdag tijdens de pronkzitting gepresenteerd als het nieuwe prinsenpaar van carnavalsvereniging De Deurdouwers in Angerlo. Samen met hun twee adjudanten Vincent en Wilbert en Hofdames Bianca en Petra, gaan ze voorop in het feest festijn van het grote carnaval eind februari. Bij de jeugd zullen Jeugdprins Dylan en Jeugdprinses Mylene samen met hun Jeugdadjudant Jaylinn regeren over het rijk der Deurdouwers.

Zoals de bezoekers van de pronkzitting zaterdag konden horen, is het in de rijke geschiedenis van carnavalsverenging De Deurdouwers voor de eerste keer, dat Prins Arnold samen met zijn Prinses Marjan en hun kleinkinderen voor de tweede termijn zal gaan regeren over het rijk de Deurdouwers. Special voor deze avond was zijn oud hofdame Rianda naar het Deurdouwershol gekomen.

Ook werden deze avond de jubilarissen van carnavalverenging De Deurdouwers in het zonnetje gezet. Berend Hesselink en Melanie Jansen kregen uit handen van Prins Arnold het fel begeerde speldje uitgereikt voor hun 11-jarig lidmaatschap. De vrijwilligers van Stichting Halfvasten werden tijdens de pronkzitting van De Deurdouwers verkozen tot de grootste Deurdouwers. Voorzitter Jan Hendriks van Stichting Halfvasten kreeg van de Deurdouwers een oorkonde uit handen van aftredend Prins Jan Tiecken.