Prijswinnaars Regiobode Knipselpuzzel 2017

DIEREN - Het is voor veel mensen een jaarlijkse traditie; het oplossen van de Knipselpuzzel in onze krant in de weken rond Sinterklaas. Drie weken lang speuren naar flarden uit advertenties is blijkbaar ook in deze digitale tijden nog steeds een leuke bezigheid.

Dat is ook af te lezen aan het aantal inzendingen. Dat waren er nog meer dan vorig jaar, vele honderden zelfs. Uit al die inzenders hebben we er 'blind' tien getrokken en toen na controle bleek dat die alle tien alle puzzelstukjes correct hadden opgespoord en hadden genoteerd, hebben we hen de door hun gewonnen prijzen in de vorm van VVV-kaarten opgestuurd. De gelukkigen zijn: Ilse Plant uit Hoenderloo; A. Schmitz-van der Heyden uit Velp; P. Teunissen uit Rheden; M. Kok uit Beekbergen; C. Kablau uit Brummen; Dianne Hoetink uit Brummen; Tieme Wieskamp uit Doesburg; E. van Sonsbeek uit Dieren; R. de Lange uit Leuvenheim en Birgit van Hummel-Gerrits uit Eerbeek. Allemaal van harte gefeliciteerd en koop er iets leuks voor!

En voor al die mensen die niet tot de prijswinnaars behoren; we hopen dat u in ieder geval plezier aan het puzzelen heeft beleefd en anders is er volgend jaar weer een kans, moet u maar denken.