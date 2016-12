Gemeente Rheden maakt nieuwe prestatieafspraken sociale huur

GEM. RHEDEN - Eind november ondertekenden de huurdersvereniging HVR, Vivare en gemeente Rheden prestatieafspraken voor het jaar 2017. Ook met de woningcorporaties Habion, Portaal en Sprengenland Wonen en de huurdersvereniging Samen Eén zijn prestatieafspraken gemaakt voor het komend jaar.

Sinds de Woningwet van 1 juli 2015 zijn corporatie(s), gemeente(n) en huurdersorganisatie(s) verplicht prestatieafspraken te maken. In deze afspraken staat wat elke partij doet om de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren in een bepaalde periode. Gemeente Rheden is hiervoor in gesprek gegaan met de woningcorporaties en huurdersverenigingen over hoe ze konden bijdragen aan de woonvisie 2014-2020. Hier zijn de prestatieafspraken voor 2017 uit voort gekomen.

Bij alle prestatieafspraken is veel aandacht voor betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. Sinds 2016 moeten huurwoningen ‘passend’ op basis van inkomen worden toegewezen. Daarnaast staat de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen onder druk. Huurdersverenigingen HVR en Samen Eén hebben de gemeente en woningcorporaties op een positief kritische manier scherp gehouden op dit onderwerp. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de huurstijging en het aantal sociale huurwoningen onder de huurtoeslaggrens en de aftoppingsgrenzen.

Wethouder Nicole Olland: “Ik ben natuurlijk blij dat we met het maken van prestatieafspraken aan onze wettelijke verplichtingen voldoen, maar het is voor mij nog belangrijker dat we gezamenlijk uitvoering geven aan de vastgestelde woonvisie 2014-2020. Terwijl de middelen beperkter zijn, staan partijen voor grote uitdagingen. De betaalbaarheid van het huren is onder druk komen te staan maar tegelijkertijd willen we ook duurzame en levensloopgeschikte woningen. Met de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersverenigingen zetten we stappen in de juiste richting. Ik ben erg blij met de prettige samenwerking tussen de corporaties, huurdersverenigingen en de gemeente.”