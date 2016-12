De Vlinder ‘loopt voor een leven’

DIEREN - Afgelopen donderdag 15 december heeft basisschool de Vlinder uit Dieren met 234 leerlingen gelopen voor een leven. Middels een sponsorloop hebben zij zich ingezet voor Serious Request.

In de week voor de sponsorloop zijn de leerlingen druk opzoek gegaan naar sponsoren om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Niet alleen de leerlingen, maar ook ouders en leerkrachten liepen tijdens een sponsorloop zoveel mogelijk rondjes. Ieder jaar houdt 3fm, voor de Kerst een actie in het glazen huis. Dit jaar is de actie: “Laat ze niet stikken!” Dj’s sluiten zich een week lang op in een Glazen Huis en door niet te eten halen zij geld op voor het goede doel. Het doel dit jaar is kinderen die onnodig - door gebrek aan de juiste middelen - overlijden aan longontsteking deze middelen wel te bieden. Dit probleem speelt zich vooral af in Afrika.

kominactie.3fm.nl/actie/loop-voor-een-leven