Kerstvakantie vrijwilligers Buurtklus

BRUMMEN – Buurtklus Brummen is een project dat is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Riwis, Philadelphia en Stichting Welzijn Brummen. Op het moment dat deze organisaties ontdekten dat er behoefte was onder de Brummense bevolking aan vrijwilligers die helpen bij kleine klussen in en rondom huis, hebben zij de handen ineen geslagen en Buurtklus opgericht. In 2016 hebben de vrijwilligers van Buurtklus ruim 150 klussen uitgevoerd en diverse mensen van en naar de dagbesteding vervoerd. De klusvrijwilligers nemen vanaf vrijdag 23 december tot en met maandag 9 januari 2 een korte vakantie om nieuwe energie op te doen voor klussen in het nieuwe jaar. Aanvragen voor klussen kunnen in deze periode per mail worden ingediend. In de tweede week van januari kan men hier een reactie op verwachten.

www.buurt-klus.nl

Tel. 06 - 41076236