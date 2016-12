Twee gouden jubilarissen

LOENEN / EERBEEK –RK koor Spirito uit Loenen en Eerbeek vierde onlangs het feit dat zij twee jubilarissen in hun midden hadden. Dinie Brom-Ganzevlees en Tonnie Hurenkamp waren beide vijftig jaar lid. Het koor bestaat uit 25 leden en is een fusie tussen het Caeciliakoor uit Loenen en het Paus Johanneskoor uit Eerbeek. Corné de Haan is de dirigent van het koor en Frans Wijnbergen begeleidt het koor muzikaal. Tijdens een woord- en communieviering in de H. Antonius Abtkerk in Loenen werden de jubilarissen in het zonnetje gezet door voorzitter Harry Hoekstra.