Bibliotheek Brummen | Voorst gaat strijd aan met laaggeletterdheid

BRUMMEN / EERBEEK - Bij Bibliotheek Brummen|Voorst is het Taalhuis van start gegaan. Iedereen die beter wil leren lezen en schrijven kan bij de bibliotheek terecht. In Nederland heeft één op de negen mensen moeite met lezen en schrijven. Zij hebben in het dagelijks leven moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterden zijn niet goed in staat gedrukte of geschreven informatie te begrijpen. Zij kunnen niet volwaardig meedoen in de maatschappij, thuis en op het werk.

Het Taalhuis is een herkenbare plek in de bibliotheek met onder andere lesboeken en makkelijke leesboeken. Mieke Strijbosch, Taalhuis coördinator heeft wekelijks spreekuur waarbij ze mensen kan helpen bij wat ze nodig hebben en kan doorverwijzen naar andere instanties. Iedere donderdagmiddag van de eerste en derde week in bibliotheek Brummen en iedere tweede en vierde week in bibliotheek Eerbeek van 14.30 tot 16.00 uur. In Twello is Mieke iedere donderdagmorgen van 11.30 tot 13.00 uur aanwezig. Mensen die graag als taalvrijwilliger aan de slag willen, kunnen ook tijdens het spreekuur terecht voor meer informatie.

Taalhuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl