Nieuwe banken in bos Twickel

DIEREN - Stichting Twickel is in 2016 begonnen met een vergunningen systeem ten aanzien van evenementen op landgoed Hof te Dieren of de bijbehorende bossen. Hiervoor is gekozen om grip te houden op de diverse evenementen die van het landgoed gebruik maken. De evenementen moeten passend zijn binnen de doelstelling van de stichting en zijn terreinen. De organisaties dienen daarbij een afdracht per deelnemer te betalen. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor lokale non-profit organisaties, zoals de Avondvierdaagse en Gelre atletiek. Dit soort organisaties krijgen de afdracht door Twickel gesponsord.

De afgelopen twee jaar heeft Twickel van onder andere Polysport, Peter Oversteegen, Veluwetrail en Viking Outdoor afdrachten ontvangen. Hierdoor was het mogelijk om op diverse plekken op landgoed Hof te Dieren weer nieuwe banken te plaatsen. Zo dragen de deelnemers van verschillende evenementen hun steentje bij.