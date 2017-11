DE STEEG - Een aanrijding donderdagmiddag op de A348 bij afslag De Steeg. Twee auto’s zijn daar met elkaar in botsing gekomen op de snelweg, er was veel schade en diverse betrokkenen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Het overige verkeer had weinig hinder van de beschadigde voertuigen die allen op de linkerbaan stonden. Een bergingsbedrijf heeft de auto's verwijderd. - foto: Martin de Jongh