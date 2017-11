Vrijwilliger van de Maand in Doesburg: Marga Bles

DOESBURG - Marga Bles is al jaar sinds jaar en dag, om precies te zijn 28 jaar, organisator van de Motorrun. Haar zoon Remco, die het syndroom van down heeft en de andere 17 kinderen die destijds in het gezinsvervangend tehuis aan de Kraakselaan woonden, waren haar inspiratiebron. Reden: veel Doesburgers wisten niets van hun bestaan af en kenden zelfs het tehuis niet.

“Wat kan ik doen om daar verandering in te brengen?”, vroeg Marga zich af. Zo werd de Motorrun Doesburg geboren. Gestart voor de 18 kinderen uit Doesburg en inmiddels uitgegroeid naar bijna 100 deelnemers uit de hele regio nu.

Uiteraard organiseert Marga de Run niet alleen. De organisatie groeide net zo hard mee. Van twee mensen in het begin, zijn dat er nu 18 en het aantal vrijwilligers dat die dag helpt op de diverse locaties loopt tegen de 80.

Maar… 100 deelnemers betekent ook 100 voertuigen en een heel team van organisatoren en vrijwilligers! En waar haal je al die zijspanrijders vandaan? Die liggen echt niet voor het oprapen: ze zijn één voor één gezocht en overal vandaan geplukt. Soms zelfs door ze letterlijk te achtervolgen over de Posbank.

Het motto van de Motorrun is 'Integratie moet je organiseren en dat doe je samen'. En dat lukt; aan vrijwilligers geen gebrek en door de samenwerking met scholengemeenschap het Rhedens Dieren en de verkeerspolitie Gelderland Midden is er een stevige basis voor de toekomst gelegd.

Marga is er trots op dat er nauwelijks verloop is onder de vrijwilligers. En dat geldt voor de deelnemers, de rijders en ook voor de organisatie. Velen gaan al 20 tot zelfs 27 jaar mee. Er zijn zelfs motorrijders die hun zijspan hebben aangehouden, speciaal voor de run. Er is dus een 'hoog reünie-gehalte', zoals Marga dat noemt. Voor haar inzet heeft ze in 2015 een lintje gekregen, op voordracht van enkele mede-organisatoren. Vooral dat laatste was voor haar een grote eer!

Maar nu is het tijd voor Marga om een stap terug te doen. Er zijn twee coördinatoren die haar werk overnemen, maar er is plek voor een derde. Dus… zin om je te ‘bemoeien’ met de organisatie van de Motorrun? Kijk op de website www.motorrundoesburg.nl en meld je bij Marga aan.

Geïnspireerd door wat deze vrijwilliger doet? Er zijn ook volop andere mogelijkheden om je talenten in te zetten bij vrijwilligerswerk; kijk maar op: www.buurtacademiedoesburg.nl.