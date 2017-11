Vrienden Loenense Bossen start oliebollenverkoop

LOENEN – Op zaterdag 25 november gaan de eerste oliebollen alweer de pan weer in. Dit om Loenen en omgeving lekker te maken voor de beroemde Loenense oliebol. Maar ook omdat men vanaf zaterdag weer massaal oliebollen kan bestellen voor oudjaarsdag.

Met hulp van veel vrijwilligers start de verkoop van oliebollen van 8.30 tot 15.30 uur bij de Spar in Loenen. Daarnaast is het de bedoeling ook op zaterdag 30 december oliebollen te verkopen. Bestelformulieren daarvoor zijn dan o.a. verkrijgbaar bij de Spar en op 25 november bij de verkoopkraam. Ook kan men de bestelling (alleen voor 30 december) opgeven via de website van de stichting: www.vriendenloenensebossen.nl of via email : info@vriendenloenensebossen.nl.

”Het wordt al traditie”, zegt Berry Koller, penningmeester van de stichting glunderend. “Voor de derde keer bakken vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Loenense Bossen oliebollen voor de verkoop. De opbrengst van de verkoopactie wordt gestort in het fonds voor de uitkijktoren die de stichting wil laten bouwen in de Loenermark. De oliebollen worden op basis van een traditioneel Loenense recept gemaakt en gebakken.”

Na een succesvolle inzamelingsactie in 2016 is het iets stiller geworden rondom De stichting Vrienden van de Loenense bossen. Het wachten is op de goedkeuring van het bestemmingsplan, waarin onder meer de nieuwe toren zal worden opgenomen. Dat duurt helaas veel langer dan voorzien was. Het bestuur van de stichting hoopt in het voorjaar 2018 meer te horen van de gemeente over het bestemmingsplan.