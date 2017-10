Rheko D1 kampioen

RHEDEN - Rheko D1 is kampioen van de eerste helft veldcompetitie. Overtuigd van hun eigen capaciteiten melden ze trots: “We zijn technisch en tactisch beter dan onze tegenstanders, maar onze kracht is, samen de strijd aangaan, of zoals wij dat zeggen oorlog maken en er voor elkaar zijn. Deze kinderen laten nooit verstek gaan, zelfs als ze pijn hebben of ziek zijn, ze zijn er altijd. Het zijn echte bijters, tot ergernis van onze tegenstanders en hun coaches”. In het team spelen Ivo Terlouw, Mees Mandemakers, Thijs Hermans, Linda Breedveld, Julie van der Burgt, Eline van der Kracht, Lieke de Smit, Mara Buno Heslinga en Marit Mekkink. Jaron van Zoest, Ellen Tamboer en Marcel Mekkink zijn er trots op dat zij hun trainer en coach mogen zijn. Manfred Hofstede van shirtsponsor Only Korfbal is ook trots op de prestaties van dit team.