Griezelen tijdens spoorktocht Hummelo

HUMMELO - Op zaterdagavond 28 oktober zal er vanaf 20.30 uur weer een spannende spooktocht plaatsvinden voor de jeugd uit Hummelo en omgeving. Er wordt gestart en geëindigd bij café ‘ff naar Steef.’

Het is de vierde keer dat deze Spooktocht wordt gehouden en het wordt al vaste prik om jaarlijks lekker te griezelen rondom Halloween in Hummelo. De organisatie is in handen van de Activiteitencommissie van Stichting Dorpshuis Hummelo.

Groepjes wandelen door Hummelo en omgeving om op verschillende plekken de stuipen op het lijf gejaagd te worden. De groepjes mogen bestaan uit 3 tot 7 personen, onder begeleiding van één persoon van 16 jaar of ouder. Deze begeleider mag een lamp en een mobiele telefoon meenemen, de rest van de deelnemers wordt vriendelijk verzocht deze voorwerpen thuis te laten. Daarnaast is het handig om honden ook thuis te laten, want zij kunnen de spoken vaak al op een afstandje in de gaten hebben. De organisatie adviseert een minimale leeftijd van 11 jaar / groep 7 aan om deel te nemen aan de Spooktocht. Het is toegestaan om mee te lopen als kinderen jonger zijn, maar in verband met de mate van griezeligheid op de route, raadt de organisatie het niet aan. De kosten van de Spooktocht bedragen € 3,- per persoon. Gaarne opgeven per mail via elma@dorpshuishummelo.nl om de wachttijden bij vertrek beperkt te houden. Via mail krijg je reactie met de starttijd van uw groepje. Veiligheid staat hoog in het vaandel, dus het is handig om reflecterende (over)kleding aan te trekken! En oh ja, neem voor de zekerheid ook maar stalen zenuwen mee!