Klarenbeeks Belang steunt protesten tegen vliegroutes

KLARENBEEK – Zoals bekend raken de plannen van staatssecretaris Dijksma betreffende vliegroutes van en naar Lelystad, ook Klarenbeek. Klarenbeeks Belang heeft via de daarvoor gebruikelijke kanalen de gemeenten Apeldoorn en Voorst gewezen op dit feit en verzocht deze ontwikkeling en nadelige effecten mee te nemen in de onderhandelingen.

Daarnaast volgen ze de ontwikkelingen de komende periode vanuit de rol als Dorpsraad. Rechtstreeks inhoudelijk bezwaar maken vindt de Dorpraad lastig en zou een enorme impact geven op het bestuur, waardoor andere zaken onterecht minder aandacht zouden krijgen. Daarnaast is de rol van actiegroep en dorpsraad lastig te combineren.

Inmiddels is er een werkgroep opgericht die de belangen van Klarenbeek in deze vertegenwoordigt. Een bestuurslid van Klarenbeeks Belang is hierbij nauw betrokken.

Klarenbeeks Belang denkt op deze wijze als Dorpsraad een juiste bijdrage te leveren aan dit maatschappelijke probleem, zonder over de uitkomst ook maar enige voorspelling te doen en verwachting te willen scheppen.

Zij vragen aan de Klarenbekers de mening aan de werkgroep te mailen (dit kan kort door bijvoorbeeld “wij zijn ook tegen”). Hierdoor kan de werkgroep beter spreken namens vele, zo niet alle Klarenbekers. Dit mailbericht vertrouwelijk behandeld. Mail naar lelygateklarenbeek@gmail.com . Meer informatie op: sites.google.com/site/lelygateklarenbeek/home.