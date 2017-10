Sponsor zwemselectie De Spreng

BRUMMEN - De zwemselectie van ZV De Spreng is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. Gesterkt door de nieuwe sponsor, DreamPlafonds uit Arnhem, wisten de zwemmers tijdens de eerste wedstrijd al vele persoonlijke records te breken. Daarmee wordt het succesvolle vorige seizoen in stijl voortgezet.

Vorig jaar slaagde de selectie erin bekerkampioen te worden en te promoveren naar de tweede klasse in de KNZB zwemcompetitie. Dit succes ontging ook Peter te Hennepe niet, eigenaar van DreamPlafonds. "Het is geweldig om te zien hoe deze jonge zwemmers erin zijn geslaagd om als groep steeds beter te worden en elke week weer zulke goede prestaties leveren in het water. Ik wil deze groep graag steunen in hun ambitie om nog beter te worden".

Te Hennepe steunt de zwemselectie met nieuwe sporttassen. En dat geeft een enorme boost voor het team. "Onze kracht is ons teamgevoel. Afgelopen seizoen steeg iedereen boven zichzelf uit. Ook hebben we in elke leeftijdscategorie een zwemmer die meedoet in de top-3, binnen onze competitie. Dat is uniek voor een kleine zwemverenging, zoals de onze. Deze sporttassen helpen het teamgevoel nog sterker te maken. Je ziet de zwemmers trots de zwemzaal inlopen. Daarmee heb je de wedstrijd al bijna gewonnen", aldus hoofdtrainer Sven Voskamp.