Smakelijke reisverhalen

VELP - Hij is, sinds de bekroonde VPRO-tv serie O'Hanlon's Heroes, enkele jaren geleden, wereldberoemd in Nederland. De Britse auteur werd zondag in de winkel van Jansen & de Feijter door Alexander Reeuwijk geïnterviewd.

De voordracht van de erudiete Britse avonturier Redmond O'Hanlon (1947) - een opvallende figuur met z'n enorme witte bakkebaarden en rond retrobrilletje - trok volop belangstelling. Alle plaatsen waren bezet door toehoorders die de smakelijke anekdotes van O'Hanon graag tot zich namen en interviewer Reeuwijk en diens gast waren goed op elkaar ingespeeld. Geen wonder, het duo doet momenteel een tourtje langs boekhandels en zaaltjes. Een en ander in het kader van het verschijnen van de nieuwe geïllustreerde uitgave van Darwins The Voyage of the Beagle. Toen die reis een aantal jaren werd herbeleefd, was Redmond O'Hanlon één van de deelnemers. Die trip paste perfect bij diens hang naar de ontdekkingsreiziger uit de 19e eeuw. Wetenschap, humor en enige ironie vormden zondagmiddag ook in de beroemde boekwinkel aan de Emmastraat een smakelijk cocktail, waar het publiek na een onvervalste Hight Tea, genoot van het optreden van de markante Britse wetenschapper. - foto: Han Uenk