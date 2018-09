Het Duynhuis geeft tekenles en bouwt insectenhotel

DIEREN - In oktober start de VrijeTijdsBesteding in Het Duynhuis met twee nieuwe activiteiten: tekenles voor beginners en het bouwen van een eigen insectenhotel.

De tekenles wordt gegeven door Willem Buffing, voormalig tekendocent middelbaar onderwijs. De cursus is voor iedereen die het leuk vindt om de basisprincipes te leren. Het thema is Herfststorm, dwarrelende blaadjes. Ook voor mensen die geen aanleg hebben, is de les geschikt. Zij kunnen met een eenvoudige tekening werken van donker naar licht. De cursus bestaat uit zes lessen van twee uur. Mensen kunnen kiezen uit een avond- of middagcursus. De avondlessen starten op dinsdag 2 oktober en zijn van 19.00 tot 21.00 uur. De eerste middagles is op donderdag 4 oktober van 13.30 tot 15.30 uur. Deelname is gratis, aanmelden is nodig. Er is ruimte voor maximaal tien personen.

Op donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunnen mensen in het Duynhuis terecht voor het Open Atelier. De komende tijd wordt er gewerkt aan een groot insectenhotel voor in de tuin van het Duynhuis. Deelname is dan gratis. Deelnemers kunnen ook hun eigen hotel maken voor de kostprijs van 2,50 euro voor het hele project. Ook hier is aanmelden nodig.

jos@inloophuisdieren.nl