Geslaagde Dremptse Kermis

DREMPT - Drie dagen langs was het feest in Drempt. Jong en oud heeft weer enthousiast meegedaan aan de diverse programma-onderdelen van de kermis.

Die werd zaterdagavond geopend met het vogelschieten voor de jeugd. De opkomst voor dit evenement was overweldigend, er waren maar liefst 52 jongens en meisjes die de vogel van zijn paal wilden schieten. Het is echter niemand gelukt. Na acht rondes werd door loting de jeugdkoningin gekozen, Demi Hesse was de gelukkige. Zij koos Jarno Geurts als jeugdkoning.

De volwassenen mochten maandag een poging wagen. De vogel is zaterdagavond al opgehaald bij de vogelbouwer en onder muzikale begeleiding van de Flexband naar het feestterrein gebracht. Maandag probeerden dappere schutters het dier neer te halen. Dit lukte Jurgen Teunissen, die werd uitgeroepen tot schutterskoning. Hij koos zijn vrouw Carmen tot koningin.

Maar er stond meer op het programma in dit feestelijke weekend. Zo was zondag de optocht met maar liefst zeven loopgroepen, twintig versierde wagens en twee versierde fietsen. Uiteraard kon de stoet pas vertrekken nadat de bielemannen de boomstam hadden doorgehakt die de doortocht belemmerde. De eerste prijs bij de wagens ging naar de bouwers van Import, die het onderwerp Cupido had.

Daarnaast was er kindertheater voor de jongste kinderen en een spellenparcours voor de oudere kinderen. Veel jongens en meisjes deden mee aan het vogelschieten, lepelschieten, kegelen en ringrijden, waarbij de onderlinge competitie groot was. Bij de kinderspellen is Kaylee Ouwerkerk prinses en Fin Schlief prins geworden.

Niet alleen zijn de winnaars in het zonnetje gezet, ook de jubilarissen Dennis Wonnink en Trees Beuwer zijn gehuldigd. Zij hebben zich vele jaren ingezet voor de kermis en ontvingen hiervoor een fraaie speld. Na de huldiging vond de wisseling van de bielemannen plaats. Na zeven jaar de kermis op een zeer geslaagde wijze te hebben begeleid, heeft de vriendengroep van Mick Booltink de 'bielemannen-bijl' overgedragen aan de vriendengroep van Giel ter Horst.

Uiteraard werd daarnaast ook flink gefeest in de feesttent van Hoppenreijs. Ook in het Hessenhuus was er ook volop vertier, hier kon lekker worden gegeten met daarbij gezellige livemuziek. Kortom, Drempt kan weer terugkijken op een zonnige en zeer geslaagde kermis.