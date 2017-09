Gelderland krijgt fietslabel van de UCI

REGIO - De provincie Gelderland heeft in de Noorse stad Bergen, tijdens het WK Wielrennen, het regionale fietslabel ontvangen van de wereldwielerbond. De Union Cycliste Internationale (UCI) maakte ook bekend dat het WK paracycling (wielrennen voor gehandicapten) in 2019 in Gelderland gehouden zal worden. Gedeputeerde Jan Markink nam de prijs namens de provincie in ontvangst.



Het UCI Bike Region Label wordt uitgereikt aan regio’s en steden die fietsen in hun regio stimuleren door goede en veilige fietspaden en sportevenementen. Markink is blij met het label: "Gelderland is een echte fietsprovincie. We investeren in mooie wielerevenementen, waaronder het WK baan in 2018. Ook voor de recreatieve fietser heeft Gelderland veel te bieden, we hebben goede veilige fietspaden en schitterende natuur. We zijn trots dat dit wordt beloond met het UCI Bike Region Label."



Naast Gelderland kregen nog vier regio’s het label uitgereikt: Woensdrecht, de Deense regio Fyn, Heusden-Zolder in België en de Engelse stad Yorkshire. "Ze zijn lichtende voorbeelden van wat bereikt kan worden. We kijken er naar uit hun ambitieuze plannen te promoten en we hopen dat ze andere regio’s inspireren om ook een fietsvriendelijke omgeving te maken voor hun inwoners en bezoekers", zei UCI voorzitter Brian Cooks over de nieuwe regio’s met een UCI label.

Gelderland is ook blij met de toewijzing van het WK paracycling. Paracycling is baanwielrennen voor mensen met een beperking. Het WK werd al eerder in Gelderland gehouden in 2015. In 2019 komt dit baanwielrenspektakel naar het Omnisport centrum in Apeldoorn.

De provincie is gastheer voor tal van fietsevenementen in alle disciplines. Zo wordt elk jaar de World Cup BMX op Papendal gehouden en vorig jaar startte de Giro d’Italia in Gelderland. Dit jaar startten de Boels Ladies Toer en de NK wielerweken in Gelderland.

Gelderland investeert veel in fietsen. Zowel voor scholieren, forenzen als toeristen. Eerder dit jaar is het 2000 kilometer lange fietsnetwerk op de Veluwe nog vernieuwd, inclusief nieuwe borden. Het toeristisch fietsnetwerk in heel Gelderland is 6000 kilometer lang en het mooiste van Nederland. "Elk jaar komen honderdduizenden mensen naar Gelderland om hier te fietsen en te ontspannen. Ze zijn enorm positief over ons prachtige landschap en goede fietsnetwerk. We staan op nummer 1 en zijn van plan daar te blijven", aldus Bea Schouten, gedeputeerde toerisme.

Niet alleen toeristen van buiten de provincie maken veel gebruik van de toeristische fietspaden. In Gelderland zelf wonen ruim honderdduizend wielersporters.