DIEREN - De muurschildering op de muur van de sporthal in Dieren krijgt al vorm. Dierenaren van alle leeftijden werken samen aan deze schildering. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Dit project is een initiatief van Cultuurbedrijf RIQQ in samenwerking met de gemeente, de Verfbrigade, de buurtvereniging en de ondernemersvereniging. In het weekend van 29 en 30 september wordt de muurschildering feestelijk afgerond.

www.riqq.nl