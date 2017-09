Aanmelden kinderkleding- en speelgoedbeurs in Rheden

RHEDEN - De zomer is nog niet helemaal voorbij, maar de voorbereidingen voor de najaars kinderkleding- en speelgoedbeurs is alweer in volle gang. De beurs wordt gehouden op vrijdag 6 oktober van 9.00 tot 11.00 uur in de zaal van Tafeltennisvereniging Slagvaardig aan de IJsselsingel 3 in Rheden.



Tijdens deze herfst/winterbeurs wordt schone kleding in goede staat verkocht in de maten van 86 t/m S. Daarnaast worden ook schoenen, speelgoed, boeken, fietsjes etc. aangeboden. De koper betaalt aan de kassa 10% bovenop de verkoopprijs voor gemaakte kosten. Met de winst van deze beurs helpen ze Sinterklaas en zijn Pieten om er in Rheden weer een mooi feest van te maken.



Wilt u spullen aanbieden? Enveloppen met prijskaartjes en informatie worden verkocht voor 1.50 euro bij Firma Elderman aan de Groenestraat 54 in Rheden vanaf zaterdag 23 september, zolang de voorraad strekt. U bepaalt zelf uw verkoopprijs. U, als verkoper, ontvangt de totale opbrengst met aftrek van 10% voor de gemaakte kosten. U kunt uw spullen aanbieden bij Tafeltennisvereniging Slagvaardig op donderdag 5 oktober tussen 18.30 en 20.00 uur. Niet verkochte kleding en speelgoed wordt geschonken aan de kledingbank in Dieren en de Speelgoedbank in Velp, tenzij de verkoper uitdrukkelijk aangeeft de spullen retour te willen ontvangen.