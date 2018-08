Winnaars TV Dieren tennistoernooi

DIEREN - Op de tennisbanen van TV Dieren werd vorige week voor de 30e keer het Van Asselt 35+ enkel- en dubbeltoernooi gespeeld. De weergoden hadden het goed voor de tennisers geregeld, op een paar flinke buien op maandagavond na, was het weer de gehele week perfect. Dit zorgde er ook voor dat, naast de vele deelnemers, er ook veel toeschouwers kwamen. Elke dag zorgde de commissie voor lekkere hapjes.

Elke avond was het weer spannend wie van de deelnemer er met de dagprijzen naar huis ging. Zo was er dagelijks een tegoedbon voor een e-scootertocht over de Veluwe, beschikbaar gesteld door Polysport, twee keer een goed gevulde boodschappentas van de Spar en twee bonnen voor een massage, beschikbaar gesteld door Smash Massage. Op zondag werden er nog twee tennisshirts verloot.

De commissie was zeer verheugd over het aantal deelnemers, die van heinde en ver kwamen. Zo waren er onder andere spelers uit Amersfoort, Barendrecht, Den Bosch, Nijmegen, Vorden, Almen, Schaarsbergen, Arnhem, Duiven, Brummen, Westervoort en meer. Er waren deelnemers van 22 verschillende verenigingen die aan dit toernooi deelnamen. De commissie kan terugzien op een geslaagd toernooi, mede dankzij de diverse sponsoren.

De winnaars zijn bij de Dames dubbel 8 Jacintha Hulsman en Nanna Slijkhuis, beiden van TV Dieren, bij Dames enkel 8 Petra Cremer van TennisInn Zutphen, bij Heren enkel 8 Arthur Teunissen van TV Dieren, bij Gemengd dubbel 7:Frank Wortel en Alexandra Bouman van TV Dieren, bij Dames dubbel 7 Martina Molendijk van RTC de Laak en Desirée van Wijk van TV Beekhuizen, bij Heren dubbel 7: René Bouhof en Wilco Goldenbeld van TV Dieren, bij Heren enkel 7 Andre Lensink van TV de Boerenhofstee, bij Gemengd dubbel 6 Harmen de Boer en Katalin Szabo van TV Dieren, bij Dames dubbel 6 Manita van Engelenburg en Joke Peters van TV Dieren, bij Heren dubbel 6 Rene Terlouw en Erwin Verhaaf van TV Dieren, bij Heren enkel 6 Roland Bok van TV Dieren, bij Heren dubbel 5 Leon Teering en Richard Tenhagen van TV Dieren en bij Heren enkel 5 Richard Tenhagen van TV Dieren.