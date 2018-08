Zestig-jarig priesterjubileum van emeritus pastor Jan H. te Molder

DIEREN - Op zondag 2 september wordt in de Emmaüskerk in Dieren een viering gehouden ter gelegenheid van het 60-jarig priesterjubileum van emeritus pastor Jan te Molder. Op 20 juli 1958 werd hij in Utrecht tot priester gewijd en sindsdien heeft hij vele functies vervuld binnen de kerk. In 1998 is hij met emeritaat gegaan en in oktober van dat jaar in de pastorie te De Steeg komen wonen. Thans woont hij vanaf december 2014 in Dieren. In de afgelopen twintig jaar is pastor Jan te Molder als emeritus werkzaam voor de voormalige parochiegemeenschappen aan de Veluwezoom die nu onder de Eusebiusparochie vallen en heeft hij veel gedaan voor deze gemeenschappen. In het bijzonder voor de gemeenschap in De Steeg. Hij weet nu nog steeds jong en oud te inspireren in zijn voorgaan, zijn overwegingen en in zijn kennis over kunst en cultuur.

Aangezien zijn jubileum midden in de zomervakantie viel, waardoor een deel van de parochiegemeenschap elders zal zijn, is besloten het 60-jarig jubileum op feestelijke wijze te vieren op zondag 2 september in de Emmaüskerk aan de Rode Kruislaan 2. De Eucharistieviering begint om 10.00 uur, een half uur later dan gebruikelijk. Aansluitend aan de Eucharistieviering wordt in de kerk een receptie gehouden waarbij eenieder in de gelegenheid is de jubilaris te feliciteren.