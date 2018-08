Dorpshuis Drempt start met nieuwe beheerder

DREMPT - Het einde van de vakantie nadert en het dorpshuis Drempt maakt zich op voor een frisse start, met een nieuwe beheerder; Frank Wolbrink. Samen met hem en alle belangstellenden wordt dit nieuwe seizoen feestelijk geopend. Op zaterdag 1 september is er daarom, in samenwerking met de muziekband Klixx, een knallende feestavond. Kom kennismaken en genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De avond begint om 20.30 uur. De entree is vrij. Daarnaast staan er ook dit jaar weer diverse activiteiten op de agenda, gaan de verenigingen weer van start, evenals de verschillende bowlinggroepen.



www.dorpshuisdrempt.nl