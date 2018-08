Open Huis De Paperclip Velp

VELP - Zaterdag 1 september houdt ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp van 14.00 tot 16.00 uur open huis. Belangstellenden kunnen dan het brede aanbod zien van cursussen en activiteiten in de tweede helft van dit jaar. Er is keuze uit veertien verschillende cursussen, zoals Spaans, tekenen en schilderen, kunstgeschiedenis, digitale fotografie en dansen. Activiteiten zijn bijvoorbeeld biljarten, yoga, gymnastiek en allerlei kaartspellen. De Paperclip geeft ook filmvoorstellingen op zondagavonden, heeft een gratis boekenuitleen en er is altijd een expositie van een kunstenaar uit de omgeving.

In de wijk Nieuw Velp Zuid is een gedrukt blad, De Paperclipper, huis aan huis bezorgd. Tijdens het open huis geven cursusdocenten en clubbestuurders nadere uitleg en zijn er leuke voorbeelden te zien. Inschrijven kan op de website of tijdens het open huis.

www.paperclipvelp.nl