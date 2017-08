Herinneringen ophalen bij jubileum Hobby Horse

KLARENBEEK / TEUGE - Op zondag 27 augustus viert ponyclub en rijvereniging Hobby Horse haar 40 jarig bestaan. Wees erbij en kom herinneringen ophalen in de ‘Hal van Herinneringen’ die ze speciaal voor de gelegenheid hebben ingericht. Alle (oud) leden en (oud) betrokkenen zijn van harte welkom voor een hapje en een drankje op onze nieuwe rijlocatie bij Het Hoefhof in Teuge (Woudweg 10).

Extra leuk is dat de receptie (van 15.30-18.00 uur) gehouden wordt tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen. Gasten kunnen genieten van een bijzondere parade onder leiding van lid Els Stein en zijn getuige van de traditionele waterdompeling van de clubkampioen van 2017. Heb je nog een mooie Hobby Horse foto uit de oude doos? Deel hem dan met ons via facebook en maak kans op een leuke Hobby Horse herinnering! Meer informatie via facebook of info@pchobbyhorse.nl.