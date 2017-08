Hollandse Speelweek in Klarenbeek

KLARENBEEK – De vier dagen vol sport, spel, muziek, pallets en plezier zorgde er in Klarenbeek voor dat het een mooie Vakantie Speelweek is geworden voor zowel de kinderen als de vele vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen. 200 Kinderen hebben een fijne week gehad. De vierde editie van de speelweek stond dit jaar in het teken van “Ik hou van Holland”, vandaar dat het koningspaar niet mocht ontbreken bij de opening van dit jaarlijkse festijn.

Het thema kwam niet alleen terug in de aankleding met veel vlaggen, tulpen, molens en uiteraard de kleuren rood, wit, blauw en oranje. Ook tijdens de dagen liep het als een rode draad door het programma heen. De laatste dag werd afgesloten met een bonte avond, waarin de presentatrice op de fiets door Nederland ging en zo diverse acts aankondigde die weer betrekking hadden op verschillende plaatsen in ons mooie land.

Iedere dag konden de kinderen een dagdeel aan de hutten bouwen en daarnaast kregen zij een programma aangeboden op het gebied van sport, spel, muziek of creativiteit. De invulling van deze programma’s werd dit jaar voor het eerst verzorgd door de jonge vrijwilligers, daar waar dit voorheen nog gebeurde door de (wat oudere) werkgroepleden.

De werkgroep wil iedereen bedanken die deze week mogelijk heeft gemaakt: de kinderen, de jonge vrijwilligers, behulpzame (groot)ouders en buren, waaronder ook basisschool De Dalk en brandweer Klarenbeek. Voor foto’s, filmpjes en informatie over de KVS kan men ook terecht op deze facebookpagina.