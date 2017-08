Isseltaler Musikanten gaan spelen in Italiaans Südtirol

RHEDEN – De Isseltaler Musikanten uit Rheden zijn uitgenodigd de Nederlandse bijdrage te leveren aan een groot traditioneel muziekfeest in Italiaans Zuid Tirol. Deze uitnodiging in het jubileumjaar van de Isseltaler Musikanten werd graag aanvaard. De muzikanten vliegen op 2 september in alle vroegte naar Verona, om van daaruit verder te reizen naar Tramin, waar ’s middags het eerste optreden zal plaatsvinden.

In het eerste weekend van september wordt Tramin in Zuid-Tirol (Italië) omgetoverd tot een bolwerk van de blaasmuziek. Op 2 en 3 september 2staat een groot muziekfestival op het programma, waar ongeveer 200 muzikanten uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Tirol hun muzikale kunnen zullen vertonen.

Het jaarlijkse muziekfestival is georganiseerd door de Bürgerkapelle Tramin. Dit grote harmonieorkest in ‘Nationaltracht’ staat onder leiding van Norbert Rabanser. Op initiatief van Norbert Rabanser (muzikaal leider van die Innsbrucker Böhmische) zijn de Isseltaler Musikanten opgenomen in de line-up van het festival. De Isseltaler Musikanten gaan twee optredens geven. Op zaterdag en op zondag. Op zondag treden de Isseltaler Musikanten op voor headliner Die Innsbrucker Böhmische.