Vakantiefoto-actie bibliotheek Brummen

BRUMMEN - Lezen en vakantie horen voor veel mensen bij elkaar. Bij bibliotheek Brummen|Voorst is dat ook ieder jaar weer goed te merken. Tegelijk met de grote vakantie-uittocht, vindt er ook een grote uittocht plaats van bibliotheekboeken. De bibliotheek is dan ook erg nieuwsgierig waar al die boeken naartoe gaan. Naar een ver tropisch vakantieoord? Naar de Noordkaap misschien? Of gewoon heerlijk in de tuin, onder het genot van een drankje en in de schaduw van een parasol? Laat zien waar en vooral hoe er gelezen wordt en maak kans op een mooie prijs. Uiteraard is een afbeelding met een e-book ook helemaal goed. De actie loopt tot en met 15 september. Stuur maximaal drie foto’s naar zomerfoto.brummenvoorst@gmail.com. Uit alle ingezonden foto’s worden in september de mooiste drie uitgekozen. De prijswinnaar mag een foto naar eigen keuze laten afdrukken op canvas ter waarde van 25 euro. De tweede en derde prijs is een boekenbon ter waarde van respectievelijk 15 en 10 euro.



