Help Ons Bloaz’n op Zwarte Cross

BRUMMEN / LICHTENVORDE - Het succesvolle optreden tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Bemmel op 10 juni, waar de Brummense Pretband tweede werd in de categorie show, heeft geleid tot de uitnodiging om op het Zwarte Cross festival op te treden in Lichtenvoorde van 13 tot en met 15 juli.

Leven voor de dood was het thema van de Zwarte Cross dit jaar en de muzikanten van de Pretband hebben laten zien dat dat motto bij hen zeer aansloeg. Op het festival liet de Pretband zowel op en rond de crossbaan, als op het festivalterrein van zich horen: alles werd uit de kast gehaald om zowel op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag het publiek te verwennen met een dynamisch optreden waar de spetters vanaf vlogen. Zweetdruppels dan vooral, want het waren zonovergoten dagen.

Er werd een aantal hoogtepunten uit het repertoire gespeeld zoals Lion in the morning sun, een nummer van de band Will and the People (die overigens ook op de Zwarte Cross optraden), Despacito en HOB Town Funk (Uptown Funk van Bruno Mars). Het publiek reageerde enthousiast en uitzinnig. Door mee te klappen en te dansen wist het publiek de Pretband nóg meer op te zwepen waardoor het uiteindelijk één groot feest werd tijdens de optredens.

Nu gaat er voor de Brummense Pretband een periode van vakantie in om daarna de draad weer op te pakken met optredens op Kermismaandag in Brummen (27 augustus) en op zaterdag 8 september tijdens de dweildag in Zutphen.