Beperkte opening Dierense Speeltuin

DIEREN - In verband met de hoge temperaturen de komende week, heeft het bestuur van de Dierense Speeltuin moeten besluiten de openingstijden aan te passen. Om de veiligheid van de spelende kinderen en hun ouders te bewaken, is de speeltuin tot en met zaterdag 28 juli geopend van 09.00 tot 13.00 uur. Het bestuur kijkt de zondag nog even aan. Mochten de temperaturen wijzigen, dan worden de openingstijden aangepast. Het bestuur vindt het jammer, maar vindt het bij deze extreme temperaturen niet verantwoord langer open te blijven.