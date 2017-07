Fusiegemeente Zevenaar kiest nieuw beeldmerk

ZEVENAAR - Inwoners van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar, die per 1 januari 2018 fuseren, konden van 27 juni tot en met 7 juli stemmen op het logo dat zij het beste vinden passen bij de nieuwe gemeente Zevenaar. De uitslag van de stemming is bekend. Vanwege de fusie komt er een nieuwe huisstijl inclusief een nieuw logo.

Het winnende beeldmerk is het logo, bestaande uit twaalf strepen, die symbool staan voor de twaalf sterke kernen die de nieuwe gemeente telt. Ontwerper van dit logo is Ontwerpkantoor Vonk Specht uit Aerdt. De basis voor dit ontwerp zijn de twaalf kernen, met elk hun eigen geschiedenis, tradities en karakter. De letter Z is geïnspireerd op de stadszegels van Zevenaar zo’n 500 jaar geleden. Het logo symboliseert de verbinding met het verleden en het samengaan van de twaalf kernen tot een sterke, nieuwe gemeente.

Inwoners van beide gemeenten hebben zowel online als op papier gestemd. In totaal zijn er 2.359 unieke stemmen uitgebracht, 942 keer is er gestemd op het logo met de twaalf strepen. Daarmee ging 40% van de stemmen naar het winnende logo. Enkele reacties van inwoners op dit logo waren: strak en modern, speels, mooi dat de 12 strepen staan voor de kernen van de gemeente.

De stuurgroep herindeling heeft de keuze van de inwoners overgenomen. Daarmee wordt het ’12-strepen-logo’ ook daadwerkelijk het nieuwe logo voor de fusiegemeente. Dit logo is de basis voor de verdere uitwerking van de huisstijl. Het ontwerpkantoor gaat aan de slag met de kleurstelling van het logo, het standaard lettertype en de uitwerking van de huisstijl op verschillende dragers van briefpapier tot dienstauto’s. Later dit jaar wordt de nieuwe huisstijl gepresenteerd aan de organisatie en inwoners en start implementatie. Dit gebeurt gefaseerd om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Vanaf januari 2018 is de huisstijl grotendeels doorgevoerd.