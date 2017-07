Vers water op het plein

DIEREN – Net voor de zomervakantie hebben de kinderen van Basisschool de Wensvogel in Dieren een watertappunt geopend op hun schoolplein. Hier kunnen zijn altijd lekker en gezond water drinken.

Het watertappunt is gerealiseerd door Sportbedrijf Rheden, in samenwerking met het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Kinderen drinken tegenwoordig steeds meer energydrinks en frisdrank, dit is een ongezonde trend. Om kinderen (en volwassenen) te stimuleren gezond kraanwater te drinken, wilde basisschool de Wensvogel graag een watertappunt op het schoolplein. Een kraanwater tappunt op het schoolplein zorgt ervoor dat leerlingen een duurzame en caloriearme dorstlesser hebben op de plek waar zij dorst krijgen van het spelen.

Jongeren Op Gezond Gewicht, JOGG, is de beweging waarbij iedereen in de stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Overgewicht is ook in de gemeente Rheden een probleem en daarom is er in 2015 voor gekozen om aan te sluiten bij de landelijke beweging JOGG. Sportbedrijf Rheden is hierbij samen met lokale partners de kartrekker.