Klarenbeek wil een Speel-o-theek stichten

KLARENBEEK – Met Kinder- en Peuteropvang Klarenbeek, zijn de Dorpscontactpersonen in overleg om te kijken of er in Klarenbeek een speel-o-theek opgezet kan worden. Bij een speel-o-theek– de naam zegt het al – leent men speelgoed. Kinderen zijn vaak na een korte periode al weer uitgekeken op speelgoed.

En speelgoed aanschaffen is relatief duur. Hoe handig is het dan om speelgoed te kunnen lenen?

Voor de speel-o-theek zijn ze op zoek naar opslagruimte, het liefst een ruimte waar we het speelgoed (binnen- en buitenspeelgoed, klein en groot) kunnen laten staan en van waaruit ze een keer per week het speelgoed kunnen gaan uitlenen. Wie ruimte heeft of een tip kan dit laten weten aan de dorpscontactpersonen.