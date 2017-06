Victor Steeman uit Lathum wil vlammen

LATHUM - Victor Steeman uit Lathum rijdt zijn tweede seizoen in de Red Bull MotoGP Rookies Cup. Tijdens het eerste evenement in Jerez liet hij zien dat hij de snelheid had, maar door twee crashes zat hij geblesseerd op zijn KTM. Komend weekend bij zijn thuisrace tijdens de DutchTT wil Steeman vlammen en strijden voor het podium.

Victor Steeman was vorig jaar een nieuwkomer in de Red Bull MotoGP Rookies Cup. Een harde leerschool voor de jonge Nederlander. Terwijl zijn collega’s rijders vele meters maakten in het Junior-WK of NEC Moto3, reed Victor alleen in de Red Bull Rookies Cup. Hij wist ondanks dat vrij goed mee te komen in het snelle veld en dit leverde hem een ticket op voor het seizoen 2017. Victor was tijdens het eerste evenement in Jerez snel en komend weekend wil hij bij zijn thuisrace tijdens de Dutch TT laten zien wat hij kan.

Het eerste seizoen in de Redbull Rookies Cup was niet makkelijk voor Victor, maar hij heeft er wel veel van geleerd. Alles was nieuw, de circuits en de motor. Daarnaast reden veel rijders ook nog in een ander kampioenschap en Victor reed alleen mee in de Redbull Rookies cup. Voor hem was het budgettair niet haalbaar om in een andere Moto3-klasse erbij te rijden. Daardoor was het moeilijk om goed mee te komen in de Rookies Cup, vooral in het begin van de weekenden.

Maar als je nu terugkijkt, dan is het niet slecht gegaan, want Victor was op de circuits vaak maar anderhalve seconde langzamer dan de nummer één. In de Rookies Cup betekent dit alleen dat je vrij achterin rijdt, omdat iedereen zo kort bij elkaar zit. De coaches van Red Bull vonden dat hij het goed had gedaan, zeker gezien zijn omstandigheden. Daarom was Victor ook heel blij dat hij dit seizoen nog een jaar mocht terugkomen.

Dit jaar heeft Victor wel de mogelijkheid om extra te trainen en hij maakte belangrijke testkilometers met de Supersport-motor in de OW Cup. De Red Bull MotoGP Rookies heeft tot nu toe één evenement gehad, tijdens de Grand Prix van Jerez. Hij was tijdens de trainingen goed onderweg en stond na de vrije sessies zelfs op een tweede positie. In de kwalificatie klokte de Hamove-rijder afkomstig uit Lathum ondanks een crash een nette zevende tijd. Hij hield wel een voetblessure over aan deze sessie. In de eerste race ging het helaas gelijk mis voor Victor in de eerste bocht, toen hij ten val kwam vanwege een andere rijder.

Steeman zelf hierover: “Ik had een hele goede start. De groep rijders ging vrij langzaam door de eerste bocht, dus ik dacht: ‘Ik ga buitenom’. Toen crashte er een rijder, zijn motor kwam tegen mij aan en toen lagen we zo in de grindbak. Achter mij crashten er nog een paar rijders en toen kwam er één van die motoren op mijn helm en schouder terecht. Ik was van beide crashes inmiddels bont en blauw. Voor de tweede race van zondag heb ik bijna de hele dag bij de medische post gezeten om alles te koelen, want ik wilde rijden. Ik heb er het beste van proberen te maken en het ging niet slecht. Maar halverwege de race begon de motor raar te doen en verloor ik veel topsnelheid, waardoor ik terugzakte naar de twaalfde plaats. Mijn gemiddelde snelheid lag alleen niet veel lager dan de rest, dus ik was wel snel in de bochten. Daardoor hebben wij het weekend nog met een vrij goed gevoel kunnen afsluiten.”

Het doel is om sowieso in de top-tien te eindigen dit jaar aan het eind van het seizoen. Het is zonde van Jerez, want daar heeft hij al veel punten verloren. Achteraf hebben ze vorig jaar nog wel wat dingen niet helemaal goed gedaan, bijvoorbeeld met de vering en een paar keer de verkeerde richting gekozen met de afstelling. Nu hebben ze dat beter voor elkaar en verwachten Victor en het team verder naar voren te zitten ieder weekend.

De Red Bull MotoGP Rookies Cup rijden zowel op zaterdag als zondag een wedstrijd tijdens de 87e Motul Dutch TT. Daarnaast komen de grote jongens van de Moto3, Moto2 en MotoGP in actie die strijden om het Wereldkampioenschap. In het bijprogramma komen de Nederlandse Supersport 300 heren en dames aan de start. Lokale rijder Toine Gierkink is zeker een kanshebber voor een top 10 klassering. De trainingen beginnen vrijdag en zaterdag om 9.00 uur en op zondag is er de wedstrijddag. Zondag zal ook Wil Hartog (Zie midden op de foto met links Victor Steeman en rechts collega Redbull Rookie coureur Wallid Soppe) met enkelen collega’s van vroeger een ere ronde maken over het circuit. Het is namelijk op die dag precies 40 jaar geleden dat de ‘Witte Reus’ zoals hij altijd genoemd werd zijn overwinning pakte in de 500cc op het TT Circuit. Wil Hartog heeft ook vele overwinningen behaald in het verleden op de Varsselring te Hengelo Gld.

Foto: Victor Steeman, Wil Hartog en Wallid Soppe. foto Henk Teerink