De tiende, de laatste

HOOG-KEPPEL – Het zit erop. Schaatsvereniging de Hessenrijders organiseerde tien jaar lang de Keppelrun, waarvan onlangs de laatste editie werd gehouden. “We wilden nog één keer knallen en dat hebben we absoluut gedaan’, blikt voorzitter Irma van Hof terug.

Met voor het zoveelste jaar op rij bijna duizend deelnemers, stralend mooi weer, enthousiaste supporters verdeeld over het hele parcours, een strakke organisatie in de sporthal bij de inschrijving en bij de start en finish, kijkt Irma van Hof meer dan tevreden terug op de laatste editie van de prestatieloop door Drempt, Hummelo en Keppel. “We hebben weer een mooi sfeertje neergezet. Natuurlijk kunnen we daar in de voorbereiding veel aan doen, maar de deelnemers, supporters en ook de fruitkraam, ijscowagen en het dweilorkest maken het op de dag zelf echt af. Dat sfeertje is echt heel bijzonder.”

Van Hof en haar team van ruim honderd vrijwilligers werkten een jaar lang toe naar de laatste Keppelrun waar de jeugd een belangrijke plaats inneemt. De organisatie van de jeugdloop is negen jaar lang de taak geweest van Dirry te Kiefte. “Het eerste jaar liep ze zelf mee, daarna heeft ze zich volledig toegelegd op de jeugd tijdens de Keppelrun. Daarbij heeft ze altijd ondersteuning gekregen van leerlingen van het Graafschap College die de studierichting Sport & Recreatie volgen en voor hun medewerking studiepunten ontvangen. Alle kinderen die deelnemen aan de Keppelrun worden aan één van de leerlingen gekoppeld die met hen meeloopt naar de start en ze weer opwacht bij de finish. Zo kunnen ouders een mooi plekje innemen langs het parcours en worden de kinderen goed opgevangen. En elk jaar verzinnen de leerlingen weer iets nieuws voor de kinderen. Er liepen dit jaar twee hazen vooraan waar de kinderen achteraan moesten rennen, de kinderen konden worden geschminkt en er was een ‘animatieteam’ actief na de start van de 10 kilometer. Een leuke en originele opvulling van de tijd tot de eerste lopers weer binnenkomen. Ook dat is mede bepalend voor de sfeer die we hebben neergezet.”

Toen zondagmiddag rond de klok van twee uur het officiële gedeelte achter de rug was, had de organisatie nog één handeling te verrichten. Op het plein voor de sporthal werd de Keppelrunvlag officieel naar beneden gehaald en gestreken. “Siert Wieringa was tien jaar geleden de initiatiefnemer van de Keppelrun en haalde destijds Henk Veeneman en mij over om het samen te organiseren. Beide mannen hadden ’s morgens bij de 5 en de 10 kilometer ook het eerste en het laatste startschot gegeven en met hen wilden we de Keppelrun ook officieel afsluiten door samen de vlag te strijken”, vertelt Van Hof. “Het is goed zo. Tien jaar is een mooi moment om te stoppen.”

Foto: Siert Wieringa (midden) haalde samen met Henk Veeneman (links) en Irma van Hof de Keppelrunvlag naar beneden en sloot het evenement na tien jaar officieel af - Foto: Wim van Hof