Joop van Hierden genomineerd voor Cultuur-bokaal

BRUMMEN – Joop van Hierden uit Brummen is genomineerd voor de Gelderse Bokaal van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze wordt elk oneven jaar toegekend aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. Op 1 december wordt bekend of de prijs inderdaad naar Brummen gaat.

Uit een lijst van zestien voordrachten heeft een jury drie genomineerden geselecteerd voor de Gelderse Bokaal. Eén van die drie is Joop van Hierden uit Brummen. Hij is al meer dan zeventig jaar muzikant en speelt bugel, klarinet, trombone, cornet en tuba. Hij is 25 jaar voorzitter en acht jaar penningmeester geweest van Harmonie Orkest Brummen en is nu nog dirigent van het opleidingsorkest. Hij is organisator van de jaarlijkse play-in en dirigeerde de Boerenkapel, het Koper-ensemble en het grote orkest tijdens evenementen. Hij nam als muzikant aan het project Muziek in de Klas; een project dat op alle basisscholen in Brummen wordt uitgevoerd. Hij is bovendien grondlegger van muziekonderwijs in Brummen. De jury heeft naast zijn bestuurlijke kwaliteiten veel waardering voor zijn enthousiasme waarmee hij de jeugd inspireert.

De Gelderse Bokaal wordt elk oneven jaar toegekend aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. Naast de speciaal voor de winnaar ontworpen Gelderse Bokaal, bestaat de prijs uit een geldbedrag van 5000 euro voor een project op het werkterrein van het Cultuurfonds. Dit jaar is de prijswinnaar gezocht tussen mensen die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden in de muzieksector, specifiek in de Gelderse wereld van Harmonie, Fanfare en Brassbands en koren. De twee genomineerden die de hoofdprijs niet krijgen, ontvangen ieder 1000 euro onder dezelfde voorwaarden.