Slagvaardig succesvol in Spanje

RHEDEN - Op het jaarlijkse internationale veteranentoernooi in Lloret de Mar hebben spelers van tafeltennisvereniging Slagvaardig uit weer successen weten te behalen. De spelers wisten drie bekers mee naar huis te nemen, een prestatie waar zij vooraf niet op hadden gerekend.

Het toernooi begon met ene kleine tegenvaller. Op grond van zijn prestaties vorig jaar werd Wil ten Bras van de vierde naar de tweede divisie geplaatst. Desondanks wist hij met zijn dubbelpartner toch beslag te leggen op een fraaie derde plaats.

Roel van de Steeg en Werner Abeleven speelden deze week als team een heel sterk toernooi. Al hun partijen wisten ze in hun voordeel te beslechten en daarmee legden zij beslag op de eerste plaats in deze sterk bezette eerste divisie. Vooral in de beslissende partij tegen een Belgisch team speelde zowel Roel als Werner een geweldige partij.

Die goede vorm van de teamwedstrijden namen beide mannen mee naar het individuele toernooi. Ze brachten het allebei tot de halve finale. Daarin bleek de latere eindwinnaar te sterk voor Roel. In een prachtige partij wist Werner te winnen van een Belg en hij kon zich opmaken voor de finale. Ondanks het sterke spel van Werner bleek de viervoudige winnaar Jon Mandemakers net iets sterker en moest Werner genoegen met een fraaie en welverdiende tweede plaats.