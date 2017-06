Schitterend mini's-toernooi

DOESBURG – Op het sportpark in Doesburg kwamen onlangs maar liefst veertien teams van mini’s samen van VIOD Doetinchem, DCS Zevenaar, Concordia Wehl, Angerlo Vooruit, HC’03 uit Drempt en natuurlijk Sportclub Doesburg zelf. De 4-, 5- en 6-jarigen speelden hun wedstrijdjes 4 tegen 4 op zeven kleinere veldjes. Er werd gespeeld zonder keeper. Dit soort wedstrijdjes is een mooie opstap voor kinderen naar de nieuwe competitievorm 6 tegen 6, die de JO8-pupillen komend seizoen gaan spelen. Het was een mooi toernooi, waarbij de kinderen vooral veel plezier hadden in het spel, wat tenslotte het belangrijkst is.

De mini’s van Sportclub Doesburg kijken terug op een mooi seizoen. Elke zaterdagochtend werd er met veel enthousiasme getraind onder leiding van Herbert en Kees Jonkman. De trainingen werden afgewisseld met wedstrijdjes 4 tegen 4 tegen verenigingen uit de regio.

Een groot deel van de groep gaat in het nieuwe seizoen na de zomervakantie in de JO8 spelen en een deel zal op zaterdag 9 september starten aan de eerste training van de mini's. Jongens en meisjes van vier, vijf of zes jaar die bij Sportclub Doesburg kennis willen maken met het voetbalspel zijn welkom. Neem voor informatie contact op met Jos Otten via josotten@live.nl of Rodney Hartgers via r.hartgers1@upcmail.nl.