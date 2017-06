Rheko C1 uiteten bij Strijland

RHEDEN - Na het recent behaalde kampioenschap van Rheko C1, is het team uitgenodigd door Hans Westdijk om te komen eten bij Pannekoekhuis Strijland. In het ouderwets gezellige restaurant hebben spelers en staf dinsdag genoten van de overheerlijke, volgens oudhollands recept gebakken, pannenkoeken. “Een heel gezellige afsluiting van het korfbalseizoen”, aldus trainer Vincent Koch. Pannekoekhuis Strijland is inmiddels al een zeer ruim decennia sponsor van Rheko C1. Zeer veel leden hebben dus al in deze prachtige tenues gelopen, afgelopen twee jaar waren het Isa, Femke, Julia, Robin, Lisa, Sophie, Tim, Ties, Aron en Bas.