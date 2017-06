Beestenboel bij SC Brummen

BRUMMEN – Beestenboel was het thema voor het onlangs gehouden jeugdkamp van Sportclub Brummen. Veel activiteiten tijdens deze driedaagse stonden in het teken van beesten. Het evenement werd ditmaal gehouden op een multifunctionele locatie naast de accommodatie van korfbalvereniging Melynas. “Dat kon niet anders, omdat de gemeente de speelvelden van onze club, waar normaliter het jaarlijkse jeugdfestival wordt georganiseerd, onderhanden neemt”, aldus Bas Jansen, één van de drie hoofdleiders van het kamp.

Aan het jeugdkamp namen 110 jeugdspelers en –speelsters deel van de C-, D-, E- en F-jeugd. Veertig leiders waren actief, waaronder drie man hoofdleiding, zes dames die voor de maaltijden zorgden en vier personen die alle activiteiten in goede banen wisten te leiden. Daarnaast regelden ongeveer dertig leiders/sters dat alles binnen de samengestelde teams goed verliep. Achttien (slaap)tenten stonden geformeerd rondom een grote feesttent. Daarin werd ook gegeten. De inwendige mens werd vanuit de keuken in het clubgebouw, waar de maaltijden werd bereid, aangevoerd met een soort golfkarretje. In de grote tent vonden veel activiteiten plaats, waaronder de grote bonte avond. “Op vrijdagavond werden de kinderen door hun ouders gebracht. Ze kregen meteen een plek in een tent toegewezen en konden daar hun spullen stallen”, laat Jansen weten. “Nadat een teamindeling was gemaakt, konden ze in actie komen tijdens voetbalwedstrijdjes. Ook was er een bosgeluidenspel. Het gehele weekend moesten allerlei opdrachten worden vervuld waarmee punten te verdienen waren. Op het kunstgrasveld kon men onder andere stropdasschieten, strafschoppen nemen en voetballen op miniveldjes.” - Foto (PR Spcl. Brummen).