Drie dagen kermis in Loenen

LOENEN – In Loenen wordt dit jaar weer drie dagen kermis gevierd op 25, 26 en 27 mei. Nieuw dit jaar is de huldiging van de schutterskoningen, op een andere plek. Sinds de oprichting van de Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging Loenen in 1948 is dit altijd geweest bij Den Eikenboom. Vanaf dit jaar gaan de mannen (evenals de vrouwen) het schuttersfeest vieren in de grote feesttent. Ook hier zal het gerstenat overvloedig vloeien en gaan de nieuwe koningen weer op de schouders.

Donderdag 25 mei(Hemelvaart) begint het Loenense volksfeest. Voor de jeugd van de basisscholen is er om 13.30 uur in de feesttent een theatervoorstelling Alle dagen Feest, door Tijl dames. Er zijn traktaties en ook gratis kaartjes voor de attracties. Voor de fietsliefhebbers is een puzzeltocht door Loenens natuur opgezet. Tussen 14.30 en 15.00 uur kan gestart worden bij de feesttent aan de Groenendaalseweg. Voor de winnende groep is er een plaats beschikbaar voor de ballonvaart. De Loenense Oranjevereniging geeft op deze dag vijf plaatsen weg voor een ballonvaart. Tussen 15.30 en 17.30 uur kan men gratis lot afhalen bij het bestuur in de feesttent. De ballon gaat meteen die dag om 19.30 uur opstijgen. Bij slecht weer gaat de ballon tijdens de kermis van 2018 de lucht in.

De kermisattracties zijn vanaf 14.30 uur geopend. Vanaf 15.00 uur verzorgt discotheek Dynamite in de feesttent de muziek.

Vrijdagmorgen 26 mei is het vroeg dag voor de Loenenaren die meedoen aan het vogelschieten. Om 7.45 uur gaan de schutters met de koningen van 2016 en de muziekvereniging OLTO opstellen bij de Wilhelminalinde bij de RK Kerk. Om acht uur vertrekt de stoet naar het schietterrein aan de Loenerschepersweg. Om 8.30 uur lossen de twee koningen van vorig jaar de eerste schoten. Er wordt weer geschoten met de ouderwetse voorladers. Na afloop van het schieten is er een groot schuttersfeest. Nieuw is dat alleen geschoten mag worden door middel van het inleveren van een inschrijfformulier. Zonder volledig ingevulde kaart mag men niet meedoen aan het vogel- en ballenschieten. Na afloop schuttersfeest in de feesttent.

’s Avonds is er om 20.00 uur Oranjebal in de feesttent met de bekende band Saints ‘n Sinners. De toegang is gratis. Vrijdagavond om 22.30 uur is er een groot spetterend en knallend vuurwerk op het feestterrein.

Zaterdag 27 mei krijgen de Loenense vrouwen hun eigen schuttersfeest. Ook nu weer bij de feesttent aan de Groenendaalseweg. Om 10.00 uur beginnen de vrouwen met het schieten. Niet met voorladers maar met buksen. De animo om mee te doen is ieder jaar groter, daarom wordt er weer met twee vogels geschoten. De boerenkapel De Plaggenstèkers van OLTO zorgt voor de muzikale omlijsting. Discotheek Dynamite zet daarna in de feesttent de boel weer op z’n kop.

Met een Oranjebal met het orkest Stageline, die voor een daverend feest in de tent gaat zorgen, worden de Loenense oranjefeesten 2017 ’s avonds afgesloten. De toegang is vrij.