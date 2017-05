Euro Planit investeert in scholingsprogramma’s voor werkzoekenden

BRUMMEN - Ben jij op zoek naar een baan in de gemeente Brummen (richting techniek, industrie of ICT) en lukt het je maar niet om die droombaan te vinden? Of ben je op dit moment werkzaam maar ga je eigenlijk zonder plezier naar je werk? Maak het jezelf gemakkelijk en schrijf je in bij Euro Planit Apeldoorn. Wij zijn ervan overtuigd jou te kunnen helpen. Benieuwd hoe? Lees dan verder!

De werkloosheid in Nederland daalt en steeds meer werkzoekenden vinden een baan. Toch komt de match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet altijd overeen. Werkzoekenden in de techniek, industrie of ICT-branche hebben niet alle marktkennis en zijn vaak onbekend met alle bedrijven in de omgeving. Als personeelsbemiddelingsbureau hebben wij deze kennis wel en brengen jou graag in contact met ondernemers uit de regio. Daarnaast investeert Euro Planit Apeldoorn in scholingsprogramma’s en het praktijkgericht opleiden van werkzoekenden. Met deze opleidingsmogelijkheden krijg je extra kennis en zo word jij nog meer van toegevoegde waarde voor een toekomstig werkgever. De investering in opleiden vergoot tevens de kans op een vaste baan.



Het is onze passie om goede kandidaten op de juiste plek te plaatsen. Onze consultants helpen jou graag bij het vinden van die droombaan. Uiteraard beschikken wij ook over een groot aanbod vacatures. Kijk eens naar onze actuele vacatures op www.europlanit.nl. Staat er iets voor je tussen en ben je benieuwd naar al onze mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op (T 055-356 2295). Wij helpen jou graag verder!