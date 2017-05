Nieuwe Spar aanwinst voor Loenen

LOENEN – Robert en Ciska Bonder hebben donderdag hun sterk gemoderniseerde en uitgebreide Spar supermarkt geopend. Twee jaar geleden kwam Bonder uit Norg naar Loenen om de Spar voort te zetten. In korte tijd heeft hij de klantenkring flink uitgebreid. In Norg had hij lange tijd een C1000 zaak en zijn vrouw Ciska een DIO drogisterij. Beiden zijn nu volop actief in de Loenense Spar, die een complete verandering heeft ondergaan. De winkelruimte is geheel gestript. Zelfs de vloeren en plafonds. De gehele oppervlakte is nieuw ingericht en voorzien van moderne tinten. De slijterij is nu ook weer zichtbaar geworden. Als eerste Spar heeft de Loenense winkel een drogisterij assortiment. Het echtpaar is bijzonder verguld met het resultaat. Het echtpaar Bonder en personeel mocht ook vele gelukwensen in ontvangst nemen bij de opening van deze fraaie winkel.