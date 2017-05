Haastige koopjesjagers

BRUMMEN - De kenners weten het inmiddels: op de Kerkenmarkt in Brummen zijn mooie koopjes te scoren. Rennen dus voor de ervaren inkopers, direct nadat de hekken open zijn gegaan.

Rondom de Oude en-of Pancratiuskerk werd alweer voor de 34e keer de Kerkenmarkt gehouden. Het hele jaar door zijn er spullen ingezameld om deze te verkopen op de Kerkenmarkt. Op deze manier wordt er geld ingezameld voor het onderhoud van het mooie oude kerkgebouw midden in Brummen. En de opbrengst was met € 30.865,41 beslist de moeite. De mensen konden heerlijk snuffelen bij de goed gesorteerde kramen met onder andere speelgoed, bric en brac, boeken, bloemen, elektra en spullen uit grootmoederstijd. Op het veldje naast de kerk waren de grotere goederen zoals meubels uitgestald. Er werd flink gehandeld door iedereen, men deed z’n best om de mooie spullen voor een zacht prijsje mee naar huis te nemen. Er werd nog een gokje gewaagd bij het Rad van Avontuur, met vele mooie prijzen. En al deze bezoekers hebben er voor gezorgd dat er naast inkomsten uit de loterij (uitslag elders in deze krant) en advertenties in de Kerkenmarktkrant er een mooi bedrag ingezameld is. - foto: Marlien Schep