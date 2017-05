Loterij Kerkenmarkt Brummen

BRUMMEN - Op zaterdag 20 mei is er rondom de Oude en-of Pancratiuskerk in Brummen voor de 34e keer de Kerkenmarkt gehouden. Daar werd onder meer ook een loterij gehouden doe bijdroeg aan de fraaie opbrengsst van bijna 31.000 euro.

De winnende nummers van de loterij van de Kerkenmarkt zijn: 1344, 3576, 2306, 5327, 2502, 0496, 4500, 5279, 3246, 2108, 2986, 2174, 0943, 0707, 3637, 2787, 5953, 5174, 3107, 5419.

Prijswinnaars van de snipperpuzzel uit de Kerkenmarktkrant zijn: J. Loonstra, R. Stronks en L. Strijker. De winnaars van loterij voor het bloemstuk en de mand zijn resp. R. Wesselink en H. Samsen. De 4 winnaars van de bonnen voor het halve varken zijn inmiddels ook al op hoogte gesteld. De prijzen zijn af te halen bij familie Samsen, De Visserstraat 15 in Brummen, tel. 0575-563107.