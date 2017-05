Voorinschrijving Madierodam start

DIEREN - De laatste week van de zomervakantie, van maandag 21 tot vrijdag 25 augustus, vindt Madierodam, de huttenbouwweek, in Dieren plaats. In deze week worden er hutten gebouwd, geknutseld, spelletjes gedaan, workshops gegeven, is er een sportdag en nog veel meer. Madierodam staat dit jaar in het teken van het thema Paniek op de prairie met leuke activiteiten voor alle kinderen van groep één tot en met acht.

Inschrijven is mogelijk op woensdag 31 mei van 16.30 tot 18.00 uur en op woensdag 14 juni van 19.00 tot 22.30 uur in de Oase. Ook tijdens de jaarmarkt op 8 juli is het mogelijk in te schrijven. De kosten voor deze week bedragen 20 euro voor de maxi’s vanaf groep drie. Zij zijn dan welkom van 08.30 tot 16.00 uur en op vrijdag tot 13.00 uur. Voor de kinderen uit groep zeven en acht bestaat de mogelijkheid om donderdagnacht in hun zelfgemaakte hut te slapen, indien het weer het toelaat. Zij gaan dan om 16.00 uur naar huis en de organisatie ziet ze dan graag na het avondeten, tussen 18.30 en 19.00 uur weer terug. De mini’s, groep een en twee zijn welkom tussen 08.30 en 13.00 uur. Voor hen bedraagt het inschrijfgeld 15 euro. Tijdens het inschrijven, dient men meteen af te rekenen. Wie in het bezit is van een Gelrepas ontvangt vijftig procent korting.

Om dit alles in goede banen te laten verlopen wordt aan ouders gevraagd om per ingeschreven kind minimaal een dag in het weekend voor of na, of tijdens de Madierodamweek te komen helpen. op vrijdagavond wordt de week afgesloten met een feestavond. Alle ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn dan welkom.