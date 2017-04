Twee nieuwe uitgevers bij De Geiten Pers

BRUMMEN - Vanaf dit voorjaar worden Sander Grootendorst en Heidi Touw mede-uitgevers van Stichting De Geiten Pers in Brummen, samen met Marguerite Tuijn. Sander Grootendorst heeft als dichter bij Vlinderwerk en heeft als freelance journalist van De Stentor veel affiniteit met de literaire wereld. Heidi Touw is goed thuis in marketing en communicatie en is momenteel vooral actief voor Stichting Visit Brummen Eerbeek.

De Geiten Pers heeft recent boekjes uitgebracht van onder anderen Wim Brands, A.L. Snijders en Lydia Rood en komt in april met een uitgave van Jolande Withuis over de belevenissen van haar vader in de Tweede Wereldoorlog in Brummen en Zutphen.

Uitgeverij De Geiten Pers dankt haar naam aan het schilderij Jonge witte geit (1914) van de in Eerbeek overleden kunstenaar Jan Mankes. In Eerbeek staat ook het bronzen beeld van een geitje dat Marijke Ladage heeft gemaakt. Het is een eerbetoon aan Jan Mankes en aan de dichter Willem de Mérode die beiden in Eerbeek hebben gewoond.

Na 25 boekjes en 25 jaar is in 2014 Leen van Weelden, de oprichter van De Geiten Pers, gestopt. Hans Broer en Marguerite Tuijn hebben De Geiten Pers in 2014, 2015 en 2016 samen voortgezet. Vanaf de zomer van 2016 beheerde Marguerite Tuijn de uitgeverij in haar eentje vanwege het onverwachte overlijden van Hans Broer.

De boekjes van De Geiten Pers zullen regelmatig blijven verschijnen. Steeds wordt een landelijk bekende auteur gezocht om een kort verhaal over Brummen of de directe omgeving te schrijven. Soms is de schrijver afkomstig uit onze omgeving, andere keren speelt alleen het verhaal zich hier af. Vaste ingrediënten zijn de vormgeving, de aandacht voor kwaliteit van papier en bindwerk, het formaat van 16 x 16 cm en de link met de gemeente Brummen in ruime zin.