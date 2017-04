Held van Doesburg geëerd

DOESBURG - Op het stadhuis van Doesburg werd vorige week Alex Verhaaff in de bloemetjes gezet door burgemeester Loes van der Meijs. Hij werd geëerd voor zijn heldhaftig optreden bij een woningbrand.

Op zaterdag 1 april keek de moeder van Alex Verhaaff naar buiten en zag in de flat aan de overkant van de straat rookwolken. Ze attendeerde haar zoons daarop en Alex sprintte gelijk naar de overkant, terwijl zijn broer 112 belde. Bij het betreffende appartement belde Alex aan en het duurde even voor mevrouw van Ingen de deur open deed, die hevig geschrokken reageerde, maar wel de tegenwoordigheid van geest gehad om het gas uit te draaien. Alex liep naar de keuken en zag dat de vlam in de pan was geslagen en met een natte handdoek wist hij dat te doven. Hierop heeft hij mevrouw van Ingen met haar hondje Tippie in veiligheid gebracht en haar overgedragen aan de politie, die net gearriveerd was. De brandweer heeft controle uitgevoerd en het gebouw met ventilators schoon geblazen want de rook was door de gangen verspreid.

Alex reageert erg nuchter op zijn heldenrol: ”Ik heb alleen maar gedaan wat op dat moment even moest maar voel me echt geen held.”

Mevrouw van Ingen is Alex echt heel dankbaar dat hij haar en haar hondje heeft gered. Ze was op het moment van de brand echt even in paniek, maar heeft ook zelf nog wel de tegenwoordigheid van geest gehad om 112 te bellen. Mevrouw van Ingen: “Gelukkig is bijna alles weer gemaakt, vrijdag komen ze de muren weer sauzen en dan zie je er niets meer van. Maar ik hoop dit nooit weer mee te maken.” - foto: Hanny ten Dolle